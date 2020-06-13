Андрей Норкин впервые после смерти жены пошутил в прямом эфире

Сегодня, 10:37

Александр Зуев

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Андрей Норкин впервые после смерти жены пошутил в прямом эфире
Тележурналист Андрей Норкин

Тележурналист Андрей Норкин вернулся к работе спустя десять дней после похорон жены, которая тоже вела программы на радио и телевидении. Впервые после личной трагедии ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир общественно-политической программы «Место встречи» на НТВ.

Напомним, что жена телеведущего Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня. По официальной версии, она скончалась от инфаркта. Церемонию прощания с 52-летней радиоведущей посетили больше сотни человек. После ее смерти Норкин на какое-то время отлучился от своей работы.

Новый выпуск передачи вышел 15 июня. Его вели двое телеведущих — сам Андрей Норкин и Иван Трушкин. Поклонники Андрея Норкина под роликом с очередным выпуском написали:

«Норкин и Ваня — крутой тандем, но без Андрея программа полупустая. С выходом вас, Андрей, вы суперпрофи», «Выдержке Норкина надо отдать должное. Дай бог ему, все пережить и все сохранить».

По словам близкого друга семьи Евгения Спицына, Юлия очень переживала из-за детей и ситуации с коронавирусом, что могло спровоцировать сильный стресс. Похоронили ее 7 июня на Новодеревенском кладбище в городе Пушкин. Ранее Норкин после похорон супруги призвал общественность не верить слухам и неподтвержденной информации о смерти Юлии.

Дело в том, что в интернете сразу появилась версия: Юлия покончила с собой, так как устала от постоянных измен мужа. Якобы она совершила попытку суицида в своем дома в элитном поселке на Рублевке, где потом мертвой ее нашли дети. В эти домыслы было трудно поверить, но многие очевидцы говорят о странном поведении Андрея во время похорон супруги. Так, он появился на кладбище позже всех родных и знакомых, которые пришли попрощаться с Юлией.

Муж усопшей подъехал в момент, когда гроб уже чуть ли не спустили в могилу. Он якобы был одет в будничную одежду. Телеведущий постоял, молча, у гроба, попросил журналистов не делать съемок и даже не бросил в могилу горсть земли.

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