«Алкоголиками и нищебродами» назвала Боня получающих минимальную зарплату россиян

Сегодня, 13:55

Ольга Громова

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«Алкоголиками и нищебродами» назвала Боня получающих минимальную зарплату россиян

Знаменитая российская модель, светская львица и экс-участница телестройки любви «Дом-2» Виктория Боня в своем Instagram разместила публикацию, которая рискует сделать ее объектом травли.

Красавица, которая живет то в Монако, то в Лондоне, неожиданно восстала против того, чтобы в российскую Конституцию внесли поправку о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Знаменитость считает, что государство должно оказывать помощь предпринимателям, которые работают и оказались в сложной ситуации. К примеру, из-за пандемии коронавируса бизнес остановился, по сути, на два месяца, отметила она. А людям, получающим зарплаты на уровне МРОТ, помощь не нужна. В своей публикации на эту тему звезда употребила словосочетание «криворукие алкоголики».

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хре...ово. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают», — растекается своими мыслями по древу Боня.

Виктория отметила, что многие бизнесмены, с которыми довелось общаться, с ней солидарны.

«А так раздают деньги всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в РФ», — цитирует выпады и выводы телеведущей «Лента».
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