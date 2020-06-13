СМИ выяснили, за что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом»

СМИ узнали, почему знаменитый российский режиссер Никита Михалков недавно, комментируя произошедшее с Михаилом Ефремовым, обозвал его «звездным скотом». Как выяснилось, истоки - в истории, случившейся еще 13 лет назад на съемках картины «12».

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью звёздных скотов финал», - так дословно высказался о Ефремове Михалков.

Он, как никто, знает, как умеет пить Ефремов. Во всей красе увидел это на съемках «12».

По словам приятеля Михаила Ефремова, он играл в фильме одну из главных ролей. Но к своей работе относился не очень серьезно и ответственно, злоупотреблял. А однажды вообще ушел в трехдневный запой, а потом заявился на съемочную площадку в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет KP.RU со ссылкой на этого приятеля, Михалков был в бешенстве. Он обрушился на Ефремова с нотациями и пригрозил, что больше никогда не станет снимать того в своих фильмах. Актер же не «проглотил» критику, а в ответ обматерил режиссера. Никите Сергеевичу пришлось оставить пьяную брань без ответа - он не хотел срывать съемки картины.

«Михалков не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте», - цитирует издание слова приятеля.

Напомним, резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве по вине Михаила Ефремова, в результате которого погиб Сергей Захаров, произошло 8 июня.