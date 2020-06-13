СМИ выяснили, за что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом»

СМИ узнали, почему знаменитый российский режиссер Никита Михалков недавно, комментируя произошедшее с Михаилом Ефремовым, обозвал его «звездным скотом». Как выяснилось, истоки - в истории, случившейся еще 13 лет назад на съемках картины «12».
Он, как никто, знает, как умеет пить Ефремов. Во всей красе увидел это на съемках «12».
По словам приятеля Михаила Ефремова, он играл в фильме одну из главных ролей. Но к своей работе относился не очень серьезно и ответственно, злоупотреблял. А однажды вообще ушел в трехдневный запой, а потом заявился на съемочную площадку в состоянии алкогольного опьянения.
Как пишет KP.RU со ссылкой на этого приятеля, Михалков был в бешенстве. Он обрушился на Ефремова с нотациями и пригрозил, что больше никогда не станет снимать того в своих фильмах. Актер же не «проглотил» критику, а в ответ обматерил режиссера. Никите Сергеевичу пришлось оставить пьяную брань без ответа - он не хотел срывать съемки картины.
Напомним, резонансное ДТП на Смоленской площади в Москве по вине Михаила Ефремова, в результате которого погиб Сергей Захаров, произошло 8 июня.
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