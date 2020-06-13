Актер Иван Агапов прокомментировал каминг-аут Губки Боба

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», прокомментировал «каминг-аут» главного героя.

В частности, он отметил, что никогда бы не подумал, что Губка Боб является геем. По словам актера, у него не возникало никаких ассоциаций по поводу главного героя. При этом Агапов подчеркнул, что вводить ЛГБТ-персонажа в детский мультфильм - «это чересчур».

Ранее телеканал Nickelodeon назвал имена трех своих персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В этом числе оказался и герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», о чем студия рассказала в Twitter.

Этот пост был сопровожден фотографией, на которой Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри», а также главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре» запечатлены на фоне радужного флага (Pride flag) - символа ЛГБТ-сообщества, пишет Газета.Ru . Вообщем-то, это явный намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию персонажа популярного мультфильма.