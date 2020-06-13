Отец Жанны Фриске назвал лекарство, которое могло спасти его дочь

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, в интервью изданию «Собеседник» рассказал о лечении дочери от рака, о лекарстве, которое могло ее спасти, а также назвал имя человека, которого считает виновным в трагедии.

Владимир Борисович через столько лет (артистка умерла в 2015-ом, - ред.) признался, что реальный шанс спасти Жанну был. Надо было выбрать другую тактику лечения. Но Дмитрий Шепелев, гражданский муж певицы, сам определял, как и где ее лечить, а также распоряжался деньгами.

Многие медицинские процедуры проводились втайне от родителей артистки, о них знал только телеведущий.

Жанну пыталась спасти Алла Вебер, ныне также уже покойная. Она предлагала Дмитрию связать его с хорошими врачами, но он отказывался.

А ведь это на самом деле могло спасти дочь, уверен Владимир Фриске. Ей могла помочь терапия, которую сейчас проходит звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк.

«Надо было ехать в Штаты – там немецкий профессор изобрел новое лекарство, которое хорошо поднимает иммунитет. Как я понимаю, такое лекарство сейчас дают Заворотнюк. Вербер сказала: «Нужно срочно ехать». Шепелев поинтересовался у нее: «Жанна будет такой же, как раньше?» Вебер дала честный ответ: «Такой, как раньше, – нет!» После этого он перестал брать трубку. Я уже после смерти Жанны об этом узнал: мне сказала мама Хабенского», – поделился своей болью отец певицы.