Известный телеведущий рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

Сегодня, 10:02

Александр Зуев

0

Image 16+
Известный телеведущий рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

Один из самых известных советских и российских телеведущих Владимир Березин раскрыл тайну Бориса Корчевникова. Оказывается, 37-летний ведущий «Судьбы человека», у которого репутация закоренелого холостяка, тайно состоял в браке с Анной-Сесиль Свердловой. Супруги развелись еще до того, как стало известно о болезни Бориса. Отметим, что он страдал от опухоли мозга, которую позже прооперировали. Березин уверен, что нельзя винить девушку в том, что она бросила мужа из-за болезни. Они оба – верующие, добрые люди, сказал телеведущий. Они познакомилась в церкви. По его словам, с Анной Корчевников пробыл в отношениях 8 лет. По словам Березина, он присутствовал на свадьбе  Анны и Бориса, которая была похожа на домашнее чаепитие. 

Когда у Бориса обнаружили онкологию, Березин рекомендовал ему своего специалиста. Корчевникову удалили опухоль, и сейчас он чувствует себя хорошо. Владимир также заявил, что знает причину их расставания, но называть ее не стал. О подробностях этого романа больше никто из посторонних не знает.

К слову, поклонники подозревали, что Корчевникова и Свердлову связывали узы брака, поскольку Анна была прописана в квартире Бориса. Об этом стало известно после того, как соседи подали в суд на Корчевникова после потопа. Ответчиками по делу выступали и телеведущий, и прописанная у него Свердлова. Почему молодые люди расстались, неизвестно. Их брак был расторгнут в 2016 году. По словам самого Бориса, они расстались мирно, пишет Комсомольская правда. Как он отметил, не было предательства ни с его, ни с Аниной стороны, поэтому доверие друг другу осталось. Сейчас  молодой обаятельный шоумен по-прежнему завидный холостяк.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Михаила Ефремова

13-06-2020, 15:00

Сергей Жуков заставил Бузову и Джанабаеву плакать

13-06-2020, 13:47

Жена рэпера Паши Техника обеспокоена психическим состоянием мужа

13-06-2020, 13:00

Актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии

13-06-2020, 10:27

Юлия Михалкова рассказала о своих пластических операциях

12-06-2020, 18:14

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

12-06-2020, 15:32

Мария Миронова рассказала, какое бы наказание Михаил Ефремов получил в США

12-06-2020, 15:12

Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после эфира об отце

12-06-2020, 13:47

Дочь Ефремова прокомментировала сообщения о его регистрации в Telegram

12-06-2020, 10:51

Бородина не захотела встать на защиту подвергшейся травле Саши Спилберг

12-06-2020, 10:14

«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

11-06-2020, 17:25

Гуф поссорил Айзу Анохину с Олегом Майами

11-06-2020, 17:20

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

11-06-2020, 12:02

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

11-06-2020, 11:27

Американка сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно

11-06-2020, 11:12

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

11-06-2020, 10:50

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

11-06-2020, 10:23

Андрей Норкин прокомментировал слухи об измене

10-06-2020, 20:27

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

10-06-2020, 16:17

Вышла в эфир последняя программа с Юлией Норкиной

9-06-2020, 19:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров