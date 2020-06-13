Известный телеведущий рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

Один из самых известных советских и российских телеведущих Владимир Березин раскрыл тайну Бориса Корчевникова. Оказывается, 37-летний ведущий «Судьбы человека», у которого репутация закоренелого холостяка, тайно состоял в браке с Анной-Сесиль Свердловой. Супруги развелись еще до того, как стало известно о болезни Бориса. Отметим, что он страдал от опухоли мозга, которую позже прооперировали. Березин уверен, что нельзя винить девушку в том, что она бросила мужа из-за болезни. Они оба – верующие, добрые люди, сказал телеведущий. Они познакомилась в церкви. По его словам, с Анной Корчевников пробыл в отношениях 8 лет. По словам Березина, он присутствовал на свадьбе Анны и Бориса, которая была похожа на домашнее чаепитие.

Когда у Бориса обнаружили онкологию, Березин рекомендовал ему своего специалиста. Корчевникову удалили опухоль, и сейчас он чувствует себя хорошо. Владимир также заявил, что знает причину их расставания, но называть ее не стал. О подробностях этого романа больше никто из посторонних не знает.

К слову, поклонники подозревали, что Корчевникова и Свердлову связывали узы брака, поскольку Анна была прописана в квартире Бориса. Об этом стало известно после того, как соседи подали в суд на Корчевникова после потопа. Ответчиками по делу выступали и телеведущий, и прописанная у него Свердлова. Почему молодые люди расстались, неизвестно. Их брак был расторгнут в 2016 году. По словам самого Бориса, они расстались мирно, пишет Комсомольская правда . Как он отметил, не было предательства ни с его, ни с Аниной стороны, поэтому доверие друг другу осталось. Сейчас молодой обаятельный шоумен по-прежнему завидный холостяк.