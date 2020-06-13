У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 00:03

Анна Морозова

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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова. Издание «Аргументы и факты» отмечает, что это стоимость среди надгробий деятелей культуры. Вместе с тем здесь похоронены и криминальные авторитеты, стоимость памятников которых держатся наследниками в тайне.

Памятник Вячеславу Тихонову изготовил скульптор Александр Благовестнов. Его стоимость оценивается приблизительно в пять миллионов рублей. Тихонов был запечатлен автором в образе знаменитого героя Штирлица, которого в свое время играл актер. Скульптор специализируется на изображении на памятниках знаменитостей. Мастер сделал картину актера, максимально приближенную к его реальному внешнему виду. Так, артист изображен на надгробии в своем реальном росте - 185 сантиметров. Отливали памятник из бронзы итальянские мастера.

Скульптор Александр Благовестнов также выполнял памятники Виктору Цою, Геннадию Шпаликову, Александру Абдулову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину.

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