Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

Отечественная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в соцсети Instagram видео, на котором ей делают стрижку в слабо освещенном помещении. На записи с певицей запечатлены два стилиста в халатах и масках. Неизвестно, кто из них стриг Примадонну.

«Чтобы не забыть это время пандемии», - сказала на видео исполнительница.

На видео демонстрируется укутывание волос Пугачевой в фольгу. В это время звезда снимает происходящее на камеру, сидя перед зеркалом.

«Устраиваем подпольную парикмахерскую», - прокомментировала Примадонна.

Свежая публикация Пугачевой вызвала бурную реакцию у поклонников. Они засыпали звезду комплиментами. Некоторые обсудили в комментариях восхитительную внешность Примадонны.

«Что только не сделает настоящая женщина ради красоты», «Лучшая! Рискует здоровьем, чтобы радовать прекрасной внешностью любимых поклонников!», «Красотка Алла Борисовна!» - прокомментировали подписчики.

Кто-то отметил, что ради красоты певица готова рискнуть своим здоровьем.

Позже было обнаружено, что знаменитость по неизвестной причине удалила этот видеоролик. Неизвестно, когда было записано видео. С 9 июня в Москве была запрещена работа салонов красоты.