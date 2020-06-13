Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

Отечественная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в соцсети Instagram видео, на котором ей делают стрижку в слабо освещенном помещении. На записи с певицей запечатлены два стилиста в халатах и масках. Неизвестно, кто из них стриг Примадонну.
На видео демонстрируется укутывание волос Пугачевой в фольгу. В это время звезда снимает происходящее на камеру, сидя перед зеркалом.
Свежая публикация Пугачевой вызвала бурную реакцию у поклонников. Они засыпали звезду комплиментами. Некоторые обсудили в комментариях восхитительную внешность Примадонны.
Кто-то отметил, что ради красоты певица готова рискнуть своим здоровьем.
Позже было обнаружено, что знаменитость по неизвестной причине удалила этот видеоролик. Неизвестно, когда было записано видео. С 9 июня в Москве была запрещена работа салонов красоты.
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