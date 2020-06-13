Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

Сегодня, 19:10

Анна Морозова

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Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

Отечественная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в соцсети Instagram видео, на котором ей делают стрижку в слабо освещенном помещении. На записи с певицей запечатлены два стилиста в халатах и масках. Неизвестно, кто из них стриг Примадонну.

«Чтобы не забыть это время пандемии», - сказала на видео исполнительница.

На видео демонстрируется укутывание волос Пугачевой в фольгу. В это время звезда снимает происходящее на камеру, сидя перед зеркалом.

«Устраиваем подпольную парикмахерскую», - прокомментировала Примадонна.

Свежая публикация Пугачевой вызвала бурную реакцию у поклонников. Они засыпали звезду комплиментами. Некоторые обсудили в комментариях восхитительную внешность Примадонны.


Кто-то отметил, что ради красоты певица готова рискнуть своим здоровьем.

«Что только не сделает настоящая женщина ради красоты», «Лучшая! Рискует здоровьем, чтобы радовать прекрасной внешностью любимых поклонников!», «Красотка Алла Борисовна!» - прокомментировали подписчики.

Позже было обнаружено, что знаменитость по неизвестной причине удалила этот видеоролик. Неизвестно, когда было записано видео. С 9 июня в Москве была запрещена работа салонов красоты.

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