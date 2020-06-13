Стали известны даты «Евровидения-2021»

Сегодня, 17:24

Александр Зуев

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Стали известны даты «Евровидения-2021»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме и пройдет с 18 по 22 мая. Первый полуфинал состоится в зале Ahoy 18 мая, второй – 20-го, а финал – 22-го.  Примечательно, что  страны сами решают, оставить ли прежнего артиста или выбрать нового.

К этому времени 18 участников конкурса уже подтвердили свою заявку на участие в следующем году. О решении российского оргкомитета  по этому вопросу пока ничего не известно.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союз и организаторы «Евровидения» отменили проведение конкурса в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Вместо конкурса поклонники  «Евровидения» посмотрели специальный онлайн-концерт Europe Shine a Light

Напомним, Россию на конкурсе должна была представить петербургская группа Littlе Big. Песня «Uno», с которой россияне должны были выступить, сразу стала хитом.

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