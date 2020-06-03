Умер знаменитый российский актер Михаил Кокшенов

Сегодня, 16:25

Ольга Громова

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Умер знаменитый российский актер Михаил Кокшенов
Российский актер Михаил Кокшенов

Сегодня перестало биться сердце легендарного советского и российского актера Михаила Кокшенова. Он скончался на 84-м году жизни. О смерти артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей страничке в Facebook. Причину смерти Михаила Кокшенова она не уточнила. Известно, что Михаил Кокшенов три года назад перенес тяжелую болезнь - инсульт. С того времени он на публику не выходил. Телеканал Рен ТВ со ссылкой на свой источник сообщил, что умер Михаил Кокшенов в одном из реабилитационных центров после тяжелой и продолжительной болезни.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. Сначала он намеревался пойти в инженеры, но любовь к театру и кино все же победила и он поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Служил в театрах имени В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Фильмография Михаила Кокшенова - свыше ста фильмов. Притом, не в каждой картине он играл главную роль. Однако его талант позволял так воплотить роль второго плана, что она не могла никого из зрителей оставить равнодушным. Во многих фильмах его роль второго плана затмевала главных героев. Среди самых известных его работ - "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Ширли-мырли", сериал "Папины дочки". Михаил Кокшенов также выступил продюсером пяти фильмов и сценаристом шести картин.

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