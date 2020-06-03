Ани Лорак и Сергея Лазарева подозревают в тайном романе

Популярная певица Ани Лорак последние два месяца провела в самоизоляции с дочерью Софией. Вообще, она стала редко появляться на публике, в отличие от своих коллег. Поп-дива иногда ходила в гости к крестному папе Софии — Филиппу Киркорову. Ей даже удалось погулять на дне рождения короля российской поп-музыки.
Но, находясь на карантине, Ани Лорак не тратила времени зря. Она снимала ролики для «ТикТок», хвастаясь своими нарядами.
А накануне певица побывала за городом в компании Сергея Лазарева. Как выяснилось, они дружат много лет. Вскоре в Инстаграме появилась фотография, на которой запечатлены оба артиста. Певец предстал в черной рубашке, а его коллега - в клетчатом алом кардигане и черной бейсболке.
Судя по всему, после длительного заточения звезды увидели друг друга и очень этому обрадовались.
Поклонники пришли в восторг от снимка. Особенно они восхитились красотой певицы.
Поклонники сочли, что Ани Лорак и Сергей Лазарев закрутили роман и всячески это скрывают. Ранее некоторые даже считали, что Ани Лорак родила Никиту, сына Лазарева. На самом деле Каролину и Сергея связывают многолетняя дружба и совместные проекты, пишет Телепрограмма. Так или иначе, но поклонники считают, что фото получилось милым и на нем звезды дополняют друг друга.
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