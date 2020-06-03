Названы долги Волочковой и Тимати

Комментируя ситуацию, которая сложилась в отечественном шоу-бизнесе из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что действительно многие российские звезды сейчас в долгах как в шелках, хотя боятся в этом признаться. Но если информация о банковских кредитах не предоставляется в открытый доступ, то сведения о налоговых долгах есть в открытом доступе.

Издание «Комсомольская правда » разместило на своих страницах информацию о налоговых долгах российских знаменитостей.

Возглавила этот айнтирейтинг балерина Анастасия Волочкова. У нее накопилось долгов по налогам на 347 тыс. рублей. Среди них долги по транспортному налогу, составившие 123 тысячи рублей, за московское жилье (113 тысяч), жилье в Санкт-Петербурге (48 тысяч), а также за земельный участок в Подмосковье (28 тысяч).

У телеведущей Виктории Бони накопилось долгов по налогам на 231 тыс. рублей. Она не уплатила налог на квартиру в Москве и автомобиль. И на просроченные платежи у нее набежала пеня в размере 17 тыс. рублей.

Рэпер Тимати задолжал государству 163 тыс. рублей транспортного налога. За эту просрочку ему уже набежала пеня в размере 4 тыс. рублей.

У хип-хоп исполнителя Джигана накопилось налоговых долгов на 59 тыс. рублей. Актриса Анастасия Заворотнюк накопила налоговых долгов на 46 тыс. рублей. Среди должников также бизнесмен Курбан Омаров, который задолжал налоговые платежи на 24 тыс. рублей. 16 тыс. рублей должен государству и продюсер Сергей Жигунов.

Интересно, что у Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Шнурова, Анны Семенович, Павла Прилучного, Ольги Бузовой и Наташи Королевой никогда не было долгов по налогам.