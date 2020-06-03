Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя. Она разместила в Instagram фотографию, на которой предстала с обрезанной челкой. Судя по всему, поп-дива решила вернуться к образу шестилетней давности. Однако тогда певица зачесывала челку набок, а теперь челка падает на лоб. Да и оттенок ее волос стал заметно теплее. В последнее время у Пелагеи были достаточно длинные белокурые локоны, она делала хвост или представала перед публикой с волнами.

Находясь на самоизоляции, 33-летняя певица решила что-то поменять в своем облике, чтобы, вероятно, поднять себе настроение. Нельзя сказать, что всем поклонникам Пелагеи ее новый образ пришелся по вкусу.

Некоторые из них отметили, что певице такая прическа не к лицу.

«Тоже хорошо, но без челки все-таки лучше», «Прям немножко не Вы», «Мне без челки больше нравилось», — прокомментировали публикацию подписчики.

Они также добавили, что стрижка несколько состарила певицу, пишет teleprogramma.pro .

Но с ними не согласились другие пользователи Сети. Они заявили, что Пелагея выглядит намного моложе своих лет.

«Красивая юная девочка», «Поля, это очень неожиданно, но вам идет», «С каждым годом все краше и краше!» — написали они.

А кто-то заметил, что Пелагея стала похожа на Кристину Орбакайте, но в любом случае поступила довольно смело, когда решила преобразиться. Также некоторые фанатки заявили, что сделают себе такую же стрижку.