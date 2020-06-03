Анна Калашникова попала в больницу с температурой под 40

Актриса, певица и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова внезапно угодила в больницу. Ее госпитализировали с температурой под 40 и сильнейшими болями в правом боку. Знаменитость, почувствовав себя плохо, испугалась, что у нее коронавирус, и вызвала скорую. О том, какая болезнь послужила причиной госпитализации, звезда поведала в интервью «Собеседнику».

По словам Анны Калашниковой, началось все с дикой слабости и головокружения.

«Температура была очень высокой — от 39.2 и выше. Я перепугалась: думала, что коронавирус. Я, конечно, соблюдала самозоляцию, но все равно по работе иногда выезжала в город, на съемки», — призналась артистка.

На скорой ее привезли в Боткинскую больницу. Врачи изначально предположили, что у нее аппендицит или пиелонефрит. Однако наплыв больных был таким большим, что Калашниковой довелось простоять в приемном покое почти пять часов кряду.

Певицу все же обследовали, в том числе сделали КТ легких. В итоге выяснилось, что коронавируса нет, но есть проблемы с правой почкой. Сейчас знаменитость лежит в больнице под капельницами, проходит курс лечения.

«Антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие. Сейчас уже полегче, но боли все равно есть и температура держится. Надеюсь, что вскоре все пройдет», — отметила Анна.

Калашникова добавила, что в больнице очень внимательные врачи, и поблагодарила их.