Дочь Ирины Алферовой поделилась детским фото с Александром Абдуловым

46-летняя актриса и телеведущая Ксения Алферова на своей страничке в социальной сети поделилась уникальным детским фото, где она позировала вместе со своим знаменитым приемным папой - актером Александром Абудоловым.

Ксения - дочь Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Однако воспитывалась она Абдуловым. Знаменитый актер удочерил девочку, когда ей было всего два годика. Случилось это в далеком 1976 году - сразу после того, как он женился на ее матери.

Снимок, которым Ксения поделилась в Instagram, был сделан через год после этого на одном из пляжей. Ксении там всего три годика, она сидит на спине у своего приемного отца. Снимок передает массу эмоций, в том числе любовь ребенка к своему отцу, пусть по крови и не родного.

Актриса сохранила о нем самые лучшие воспоминания. Его она называет не иначе, как «Мой Папа».

«Он был человек Весна, человек-праздник, человек-радуга, человек-океан! Всех и каждого он заражал и заряжал радостью!», - написала она.

Ксения отметила, что он научил ее многому в жизни, в том числе дружить.

«Спасибо, Господи, что в моей жизни был такой мужчина, такой Человек, такой друг, такой Папа!», - резюмировала она.







