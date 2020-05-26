Режиссер Квентин Тарантино назвал «лучший фильм десятилетия»

Фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера, создателя «Бойцовского клуба» и «Исчезнувшей», является, по мнению американского режиссера Квентина Тарантино, лучшим в прошлом десятилетии.

В картине, снятой в 2010 году, рассказана история становления социальной сети Facebook. Роль Марка Цукерберга в фильме исполнил Джесси Айзенберг. В фильме показаны моменты расцвета Facebook и судебные тяжбы между создателями соцсети. Сценарий ленты был написан Аароном Соркиным по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». К слову, «Социальная сеть» получила награды за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек, пишет News.ru .

Ранее создатель «Криминального чтива» говорил, что в прошлом году больше всего ему понравился фильм «Капкан» режиссера Александра Ажа. В картине рассказывается о девушке Хейли, которая во время урагана во Флориде едет домой, чтобы найти и спасти своего отца. Среди понравившихся картин известный режиссер назвал также фильмы «Ирландец» и «Доктор Сон».