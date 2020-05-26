Популярная модель снялась в прозрачном топе и восхитила подписчиков

Сегодня, 14:50

Александр Зуев

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Популярная модель снялась в прозрачном топе и восхитила подписчиков

Паулин Танто, модель популярного бренда Fashion Nova, опубликовала в Сети фотографию, на которой она запечатлена в откровенном наряде.

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happy place ?? @fashionnova fashionnovapartner

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На снимке 25-летняя французская модель позирует без бюстгальтера, в кроп-топе из прозрачной ткани с вышивкой в виде оранжевой бабочки и черных бархатных трусах. Девушка также сообщила, что пикантное фото сделано во Франции. 

«Место счастья», — подписала пост Танто.
«Горячая девушка», «Выходи за меня», «Ты как всегда выглядишь бесподобно», «Обожаю тебя!», «Самое красивое тело из всех, что я видела», — восхитись фанаты.

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we’re back @fashionnova fashionnovapartner

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21 мая Паулин разместила в Инстаграме снимок, на котором она  и ее сестра Матильда предстали  в джинсах с завышенной талией и прозрачных белых рубашках. Стоимость наряда на сайте бренда Fashion Nova составляет 25 долларов (1769 рублей).

Надо сказать, что Паулин Танто не впервые принимает участие в откровенной сессии, пишет lenta.ru Она снимается на пляже, в ванне, у окна.

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Паулин ведет яркий образ жизни, но она не выставляет свою личную жизнь напоказ. Иногда девушка появляется на публике в компании мужчины.

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