Популярная модель снялась в прозрачном топе и восхитила подписчиков

Паулин Танто, модель популярного бренда Fashion Nova, опубликовала в Сети фотографию, на которой она запечатлена в откровенном наряде.

На снимке 25-летняя французская модель позирует без бюстгальтера, в кроп-топе из прозрачной ткани с вышивкой в виде оранжевой бабочки и черных бархатных трусах. Девушка также сообщила, что пикантное фото сделано во Франции.

«Место счастья», — подписала пост Танто.

«Горячая девушка», «Выходи за меня», «Ты как всегда выглядишь бесподобно», «Обожаю тебя!», «Самое красивое тело из всех, что я видела», — восхитись фанаты.

21 мая Паулин разместила в Инстаграме снимок, на котором она и ее сестра Матильда предстали в джинсах с завышенной талией и прозрачных белых рубашках. Стоимость наряда на сайте бренда Fashion Nova составляет 25 долларов (1769 рублей).

Надо сказать, что Паулин Танто не впервые принимает участие в откровенной сессии, пишет lenta.ru Она снимается на пляже, в ванне, у окна.

Паулин ведет яркий образ жизни, но она не выставляет свою личную жизнь напоказ. Иногда девушка появляется на публике в компании мужчины.