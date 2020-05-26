Лепс, Пригожин, Тодоренко и другие артисты подали заявки на получение МРОТ

В последние пару недель разгораются споры о том, должны ли звезды российского шоу-бизнеса получать поддержку от государства. Мнения деятелей искусства на этот счёт кардинально разделились. Однако многие знаменитости уже официально обратились к государству за помощью.

Дело в том, что ранее власти пообещали оказать финансовую поддержку предпринимателям в размере МРОТ, если те сохранят свой штат сотрудников. Поскольку представители российского шоу-бизнеса часто являются еще и предпринимателями, они также имеют право обращаться за помощью.

По данным «Собеседника», многие звезды уже обратились в ФНС за финансовой поддержкой в размере МРОТ. В их числе оказались Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Регина Тодоренко, Дима Билан, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эмин Агаларов и многие другие артисты. Однако некоторым из них отказали, по причине сокращения персонала более чем на 10%, несоответствия требованиям к малому и среднему бизнесу или другим факторам. Отказ получили Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Леонид Агутин и другие. Николаю Баскову, Диме Билану и Регине Тодоренко одобрили финансовые выплаты от государства.

В последнее время многие знаменитости жалуются на финансовый кризис из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Поскольку карантинный режим включает запрет на проведение массовых мероприятий, многие звезды шоу-бизнеса остались без основного источника дохода. О своих финансовых проблемах рассказали Иосиф Пригожин, супруг певицы Наташи Королевой Тарзан и юмористка «Аншлага» Елена Воробей. Некоторые знаменитости выразили зависть пенсионерам, которые имеют стабильные финансовые выплаты. При этом, Елена Воробей считает сравнение доходов представителей шоу-бизнеса и обычных граждан некорректным, поскольку речь идет о несоизмеримых суммах. Кроме того, большинство знаменитостей имеют денежные накопления.