Фото Джастина Бибера с русским матерным словом попало в тренды рунета

Сегодня, 12:27

Ольга Громова

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Фото Джастина Бибера с русским матерным словом попало в тренды рунета
Канадский певец Джастин Бибер

Канадский певец Джастин Бибер «взорвал» сеть и попал в тренды рунета. А все потому, что на фото, в котором затаен глубокий смысл и отсылка к событиям в Миннесоте, попало русское матерное слово. Знаменитый певец запечатлен сидящим на бетонной плите над огромной пропастью. Перед ним просто захватывающий вид на небо и горы.

«Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизнь черного не имеет значения», - такую подпись Джастин Бибер оставил под снимком.

Он имел в виду события в Миннесоте, где, напомним, разгорелся расистский скандал. Во время задержания полицейским был убит темнокожий молодой человек. После этого в штате начались погромы, которые не прекращаются уже несколько дней. Проблема расизма в Штатах и в мире в целом стоит очень остро и это здорово, что знаменитости такого масштаба, как Бибер, не отмалчиваются и так реагируют на нее. Вот только незнание русского, порой, подводит.

Плита, на которой сидит Джастин, исписана вдоль и поперек баллончиками с краской. Явно, что и россияне приложили руку к этому. Посредине плиты выведено слово из разряда отборного русского мата.

«Вуахххахххааааа», «Русским духом запахло», «Аха, как насмешил», - комментируют пользователи.

Многие россияне упрекнули певца, что он не знает русского, в противном случае никогда бы не решился на публикацию такого снимка. Впрочем, не исключено, что Бибер был в курсе и намеренно сфотографировался на плите с такой надписью.

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