Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей. Сделано оно было во время ее болезни. Тем не менее, на снимке певица лучезарно улыбается и выглядит светлой, очень счастливой женщиной.

Популярная российская певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Причиной смерти звезды стал рак головного мозга. С онкологическим заболеванием Жанна Фриске, ранее выступавшая в популярной группе «Блестящие», боролась в течение двух лет. В это время она почти не появлялась на публике. Знаменитая певица и звезда «Дозоров» хотела, чтобы фанаты запомнили ее молодой и красивой, и не желала, чтобы люди видели ее больной.

Фотографий, сделанных во время болезни Жанны, в сети очень мало. Поэтому буквально каждая из них представляет для фанатов большую ценность.

На новом опубликованном Натальей Фриске снимке певица заснята вместе с матерью, сестрой и своим маленьким сыном Платоном. Они прогуливаются на берегу водоема. Жанна толкает коляску, широко улыбается, и, кажется, что это самое счастливое мгновение в ее жизни.