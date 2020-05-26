Валерия встала на защиту Пригожина после шквала критики

Сегодня, 10:34

Александр Зуев

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Валерия встала на защиту Пригожина после шквала критики
Валерия и Пригожин

В последнее время в сети развернулась бурная дискуссия вокруг высказываний продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов на самоизоляции. После этих слов продюсер подвергся резкой критике как со стороны пользователи сети, так и со стороны коллег. Так, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров иронично призвал собрать денег для нищего Пригожина. В свою очередь продюсер заявил, что Шнурову не избежать мужского разговора и ему придется извиниться перед Валерией, которую тот упомянул в стихах.

Пригожина поддержала его жена. А началось все с того, что поп-дива удивилась остроумию россиян и спросила у своих подписчиков, какие шутки на тему коронавируса им понравились. На это одна пользовательница Инстаграма написала:

«Я думаю смешной твой муж Иосиф. Он не чем от другого народа не отличается. Как вляпается со своим языком. И вы все не рады».

Валерии пришлось признаться, что его слова были слишком громкими. Певица добавила, что ее муж хотел привлечь внимание к общей для всех проблеме отсутствия заработков. Другая подписчица отметила, что у певицы и простых людей совершенно разные доходы, и едва ли между ними будет конструктивный диалог, пишет РИА Новости.

На эти слова Валерия ответила:

«Умение думать не связано с доходами».
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