Андрей Разин сообщил о крахе карьеры певицы Светланы Лободы после кризиса

Многие российские артисты не смогут выйти на докризисный уровень после пандемии коронавируса. Об этом в интервью, посвященному влиянию коронавируса на шоу-бизнес, рассказал продюсер Андрей Разин, передает bimru.ru .

Комментируя ситуацию в шоу-бизнесе в целом, он заявил, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции не всем звездам сцены удастся вернуть свою популярность. Не все из тех, кто успешно гастролировал и выступал часто на корпоративах, смогут и далее так часто выступать.

По мнению Разина, даже очень популярные еще несколько месяцев назад певцы и певицы станут зарабатывать намного меньше. Сохранить примерно такой же уровень доходов смогут, с большой долей вероятности, только звезды первой величины, которые были интересны публике уже не одно десятилетие. Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова и далее будут звать на сцену. Хотя ранее Разин считал, что и они столкнуться с кризисом.

А вот тем, кто покорил сцену сравнительно недавно, придется многим пожертвовать, и, возможно, они даже не вернуться к своей прежней артистической жизни. Разин считает, что многие артисты будут вынуждены распускать свои концертные коллективы и даже распродавать сценические наряды. В числе тех, кого «уберет» со сцены коронавирус, будет и Светлана Лобода, уверен продюсер.

«Да, и Лобода останется не у дел. Они начнут продавать свои костюмы, разгонять свой балет, оправиться от этого будет невозможно», - заявил продюсер.