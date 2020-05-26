Елена Воробей из-за кризиса продает квартиру в Черногории

Вчера, 22:12

Анна Морозова

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Елена Воробей из-за кризиса продает квартиру в Черногории

В последнее время в СМИ регулярно появляется информация о финансовых проблемах знаменитостей шоу-бизнеса, которые возникли из-за введения карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Некоторые звезды жалуются, что им пришлось поменять свой привычный образ жизни.

Популярная пародистка Елена Воробей прокомментировала жалобы артистов на финансовые проблемы. Она считает некорректным сравнение доходов представителей шоу-бизнеса и достаток обычных людей. Это несоизмеримые суммы. Елена напомнила, что есть люди, которым намного тяжелее, чем звездам.

Елена рассказала, что карантин внес свои коррективы и в достаток ее семьи. Поскольку артистка является основным кормильцем, ее вынужденный простой в работе и доходах сказался негативным образом на материальном благосостоянии семьи. Елена с печалью рассказала, что выставила на продажу свою квартиру возле моря в Черногории. Продажа квартиры - это вынужденная мера, ведь неизвестно, сколько еще будет длиться карантин и пародистка не сможет работать.

Елена поделилась своими переживаниями из-за сложившейся ситуации. Ведь остаться без работы на неопределенное время неприятно. При этом артистка отметила, что всегда можно найти выход даже из самой сложной ситуации.

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