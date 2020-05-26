Ефремов рассказал, как артисты превратилиь в дармоедов

За время карантина артисты превратились в дармоедов, считает Михаил Ефремов. Он также сравнил актеров с футболистами, которые могут играть при пустых трибунах и зарабатывать деньги, а вот артистам нужен зритель, но сейчас театры закрыты, спектаклей, репетиций и съемок нет, заключил Заслуженный артист России.

Ранее он жаловался на то, что из-за пандемии коронавируса лишился возможности употреблять горячительные напитки, как раньше.

Об участи звезд эстрады ранее высказывались продюсер Иосиф Пригожин и стриптизер Тарзан. Они оба пожаловались на плачевное положение артистов. Пригожин даже позавидовал пенсионерам, которые получают хоть какие-то выплаты, пишет Телепрограмма . Продюсер заявил, что почти все российские исполнители бедствуют из-за невозможности зарабатывать.

С ним солидарны Валерия и Эдгард Запашный. А вот Сергей Шнуров и Григорий Лепс с ними не согласны. Так, Лепс по этому поводу сыронизировал, назвав артистов «бедными», а Шнуров посмеялся над этими жалобами и пообещал выслать нищему Пригожину сосисок.