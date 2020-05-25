«Инфантильные мужчины»: Водонаева «прошлась» по бракам Лорак и Гагариной

Знаменитая блогер и инстадива Алена Водонаева раскритиковала вторых половинок знаменитых певиц - бывшего супруга Ани Лорак и пока еще нынешнего мужа Полины Гагариной. Она нарекла их инфантильными мужчинами, которые оказались рядом с сильными женщинами.

Алена Водонаева, которая сама свой путь к славе и признанию начинала из «Дома-2», недавно во время общения с журналистами признала, что сама не жалеет о расставании со своим вторым мужем Алексеем. Он, по ее мнению, перестал развиваться, зато ее благосостоянием начал слишком активно пользоваться. Это вывело женщину из себя - мужчина должен стараться для женщины, а не наоборот. По словам блогера, она не одна такая. В подобной ситуации оказались Ани Лорак, а теперь и Полина Гагарина.

Брак украинской певицы исчерпал себя в 2019 году, когда Лорак развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, изменившего ей. Сейчас певица закрутила роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который намного ее моложе. Однако после неудачного брака она не спешит окольцевать своего нового возлюбленного. Гагарина в данный момент на стадии развода с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Поговаривают, супруги уже два месяца как не живут вместе.

Эти браки распались потому, что рядом с сильными женщинами оказались инфантильные мужчины, предполагает Водонаева.

«Сильная женщина, которая хочет жить лучше, стремится в какое-то светлое будущее, много работает, тянет все на себе и ощущает бремя ответственности за обеспечение не только ребенка, но и родителей, а рядом инфантильные мужики. Ну классно вообще!», - возмущается Водонаева в интервью СтарХиту.

Она добавила, что подобное надо сразу же пресекать.