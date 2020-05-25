Блогерша Яна Леонова станцевала в костюме монахини и разгневала пользователей

Сегодня, 09:14

Анна Лисова

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Блогерша Яна Леонова станцевала в костюме монахини и разгневала пользователей
Российская блогерша Яна Леонова

Танцы российской блогерши Яны Леоновой разгневали пользователей Сети. В своем аккаунте в TikTok она станцевала в костюме католической монахине, что тут же стало поводом для скандала, сообщает Лента.Ру.

На аккаунт Яны Леоновой в TikTok подписано более 300 тыс. комментариев. И немало из них поспешили высказаться по поводу поступка Леоновой. Ее танцы в черно-белом наряде с глубоким декольте и разрезом спровоцировали поток злобных комментариев. Нашлись и те, кто начал оскорблять блогершу и угрожать ей. При этом сама Леонова не считает, что насмехается над религией. В своем Instagram-аккаунте под ником Websamka отметила, что верующие люди не писали бы ей гадости.

«Не суди, да не судим будешь». Если вы правда верите, то хватит писать мне гадости. Я не оскорбляю религию», — написала девушка.

Также Леонова утверждает, что показала видео танцев до того, как опубликовать его, своей верующей бабушке. И та ей сказала, что оно ее не оскорбляет.

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