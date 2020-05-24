Рената Литвинова увидела сон о чипировании

Актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала в Инстаграме пост, в котором она рассказала о том, что ей приснился сон о чипировании. По словам актрисы, во сне ей вставили чип, и я она его вырезала из себя и пыталась переставить в свою кошку, у которой уже есть такой же. Проснувшись, актриса задумалась над вопросом, как относиться к идее «всех оцифровать».

В комментариях пользователи сравнили Ренату с телеведущей Викторией Боней, которая заявила, что запуганных людей чипируют во время вакцинации. Некоторые подписчики предположили, что кинозвезда посмотрела скандальный выпуск передачи «Бесогон» Никиты Михалкова, поэтому ее и посещают подобные сновидения. Как известно, именитый режиссер в передаче заявил о зловещих планах миллиардера Билла Гейтса чипировать все человечество. По мнению автора передачи, основатель Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис.

Отметим, что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за распространение фейковой информации об эпидемиях. За правонарушение предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до трех лет, пишет Lenta.ru . Если из-за подобной информации будет причинен вред здоровью человека, то нарушителя оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или отправят за решетку сроком до трех лет. В случае гибели человека наказание ужесточается.