Названы победители 11-го сезона проекта «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале «Россия 1» вышел в эфир финальный выпуск 11-го сезона проекта «Танцы со звездами». Победителями шоу стали Иван Стебунов и Инна Свечникова. Зрители и члены жюри восхитились мастерством и сюжетом финального танца пары. В результате танцоры набрали максимальное количество баллов.

Всего в финале выступали три пары: Иван Стебунов и Инна Свечникова, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Многие думали, что победят последние. Однако финал проекта вышел непредсказуемым.

Участники исполнили по три танца, из них, по правилам конкурса, два должны были быть совершенно новыми. В первом туре голосовали только зрители. Затем к процессу выбора подключались члены жюри, среди которых были Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Игорь Рудник. В результате каждый из членов жюри выразил восхищение образами, хореографией и потрясающими эмоциями Стебунова и Свечниковой.

После оглашения результатов конкурса звезды повторили один из танцев, который сочетал в себе пасодобль и вальс. Танец был исполнен под музыку из знаменитого сериала «Игра престолов».

«Когда ты свое тело заставляешь работать, выходят восхитительные вещи. Трудитесь, радуйтесь, живите», — высказал напутствие зрителям Иван Стебунов.

Иван Стебунов участвовал в шоу после перенесенного тяжелого заболевания. В прошлом году артист перенес оперативное вмешательство на легком после пневматоракса — скопления воздуха или газов в плевральной полости.

«У меня была киста, которая прорвалась в бронхи. Пришлось прибегнуть к оперативному вмешательству, после которого еще остались осложнения. Были под запретом интенсивные физические нагрузки, погружение в воду, летать на самолете тоже нельзя пока.», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Алена Бабенко отказалась от участия в проекте, потому что заболела коронавирусом.