Названы победители 11-го сезона проекта «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале «Россия 1» вышел в эфир финальный выпуск 11-го сезона проекта «Танцы со звездами». Победителями шоу стали Иван Стебунов и Инна Свечникова. Зрители и члены жюри восхитились мастерством и сюжетом финального танца пары. В результате танцоры набрали максимальное количество баллов.
Всего в финале выступали три пары: Иван Стебунов и Инна Свечникова, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Многие думали, что победят последние. Однако финал проекта вышел непредсказуемым.
Участники исполнили по три танца, из них, по правилам конкурса, два должны были быть совершенно новыми. В первом туре голосовали только зрители. Затем к процессу выбора подключались члены жюри, среди которых были Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Игорь Рудник. В результате каждый из членов жюри выразил восхищение образами, хореографией и потрясающими эмоциями Стебунова и Свечниковой.
После оглашения результатов конкурса звезды повторили один из танцев, который сочетал в себе пасодобль и вальс. Танец был исполнен под музыку из знаменитого сериала «Игра престолов».
Иван Стебунов участвовал в шоу после перенесенного тяжелого заболевания. В прошлом году артист перенес оперативное вмешательство на легком после пневматоракса — скопления воздуха или газов в плевральной полости.
Ранее сообщалось, что Алена Бабенко отказалась от участия в проекте, потому что заболела коронавирусом.
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