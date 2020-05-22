Полину Гагарину и Эмина Агаларова подозревают в тайном романе

Сегодня, 18:28

Анна Морозова

0

Image 16+
Полину Гагарину и Эмина Агаларова подозревают в тайном романе

Поклонники певицы Полины Гагариной и музыканта Эмина Агаларова распространяют слухи об их любовной связи. Объясняется это разводами знаменитостей практически в одно время.

Причиной расставания Гагариной со своим супругом Дмитрием Исхаковым называют разногласия семейной пары в финансовых вопросах.

Возлюбленная Эмина Алёна Гаврилова комментировать ситуацию отказалась.

Ряд журналистов отмечают подозрительность разводов певцов. Все выглядит так, как будто отношения между артистами развивались долгие годы и сейчас наконец-то пара готова воссоединиться и раскрыть эту тайну.

Фанаты звезд уже «благословили» их союз. Поклонники считают, что у музыкантов много общего. Они не только партнеры по сцене, но и оба любят путешествия, спорт и детей.

Известно, что еще в 2015 году Эмин предоставил особняк для съемок клипа Гагариной на песню «Я не буду». Именно с этого успешного проекта и начались более тесные отношения звездной пары. Музыканты спели дуэтом и снялись вместе в новом клипе.

Однако официально знаменитости еще не расстались со своими спутниками, поэтому говорить однозначно об их любовной связи еще рано.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Вчера, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Вчера, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

22-05-2020, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

22-05-2020, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

22-05-2020, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

22-05-2020, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

22-05-2020, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

22-05-2020, 12:46

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

22-05-2020, 12:40

У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

22-05-2020, 12:07

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

22-05-2020, 12:05

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

22-05-2020, 11:05

Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

21-05-2020, 22:16

Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

21-05-2020, 18:29

Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

21-05-2020, 17:44

Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

21-05-2020, 17:26

Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

21-05-2020, 16:30

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

21-05-2020, 15:39

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров