Полину Гагарину и Эмина Агаларова подозревают в тайном романе

Поклонники певицы Полины Гагариной и музыканта Эмина Агаларова распространяют слухи об их любовной связи. Объясняется это разводами знаменитостей практически в одно время.

Причиной расставания Гагариной со своим супругом Дмитрием Исхаковым называют разногласия семейной пары в финансовых вопросах.

Возлюбленная Эмина Алёна Гаврилова комментировать ситуацию отказалась.

Ряд журналистов отмечают подозрительность разводов певцов. Все выглядит так, как будто отношения между артистами развивались долгие годы и сейчас наконец-то пара готова воссоединиться и раскрыть эту тайну.

Фанаты звезд уже «благословили» их союз. Поклонники считают, что у музыкантов много общего. Они не только партнеры по сцене, но и оба любят путешествия, спорт и детей.

Известно, что еще в 2015 году Эмин предоставил особняк для съемок клипа Гагариной на песню «Я не буду». Именно с этого успешного проекта и начались более тесные отношения звездной пары. Музыканты спели дуэтом и снялись вместе в новом клипе.

Однако официально знаменитости еще не расстались со своими спутниками, поэтому говорить однозначно об их любовной связи еще рано.