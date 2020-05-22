Репер из Bad Balance Роман Алексеев сгорел в своей квартире

В Петербурге при пожаре в своей квартире погиб участник группы Bad Balance Роман Алексеев, известный как Купер. Предварительная причина смерти - угарный газ.

Реперу было 43 года. О гибели музыканта сообщил основатель Bad Balance Влад Валов (Мастер Шеff).

По его словам, вместе с Романом погибла его мать Людмила. Как отметил Валов, 25 мая состоится судмедэкспертиза.

«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив», — написал он.

Сообщение о возгорании в многоэтажке №16 к 1 по Северному проспекту в Выборгском районе поступило на пульт дежурного экстренных служб 23 мая в 19:20. Вскоре выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире площадью 55 м2 на восьмом этаже. В 20:07 огонь был полностью ликвидирован. Из соседних квартир эвакуировали 15 человек, пишет Афиша Daily

Роман Алексеев начал музыкальную карьеру в 90-е, когда стал участником петербургской реп-группы DA-108. Он выступал в составе объединения Bad B. Альянс, а затем и группы Bad Balance. Песня «Питер — Я Твой!», написанная в 2000 году Алексеевым и Валовым, стала одним из самых известных треков группы. В 2006 году музыкант выпустил сольный альбом «Йа».