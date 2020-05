Репер из Bad Balance Роман Алексеев сгорел в своей квартире

View this post on Instagram

Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro