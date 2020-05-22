Звезды, которые на карантине дали кров бездомным животным

Сегодня, 16:53

Ольга Громова

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Звезды, которые на карантине дали кров бездомным животным

Многие знаменитости ранее обзаводились либо той-терьерами, либо большими породистыми собаками и кошками с приличной родословной. Они души в них не чаяли и постоянно пели дифирамбы на своих страницах в социальных сетях. Оказалось, что не все отечественные селебритис думают только о престиже.

В условиях карантина многие звезды показали свое благородство и, отозвавшись на клич зоозащитников, приютили домашних животных, став для них любимыми хозяевами.

Певица и телеведущая Ольга Орлова уже в течение долгих лет является волонтером. Она ездит по приютам, покупает корм и находит хозяев братьям нашим меньшим. Недавно у нее жили три собаки, а на карантине она дала кров еще одной, пишет Телепрограмма.

А актер Александр Петров приютил кошку и назвал ее Самантой. Они теперь неразлучны. Кошка даже спать предпочитает на Петрове.

Коллега Петрова Данила Козловский во время путешествия с женой Ольгой Зуевой в Грузию спас бездомную дворняжку. Случилось событие по дороге в горы. Собака находилась в поле. Ее подобрали, обогрели. Оказалось, что она неимоверно преданная и нежная.

«Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности», - комментирует актер.

Собачку он с женой, к слову, Грушей назвали.

Козловский имеет доброе сердце и давно помогает приютам для животных. Актер хочет, чтобы его примеру последовали все и призывает не платить огромные деньги за породистых собак, а забирать бездомных.

Юлия Пересильд во время режима самоизоляции была с родителями, мужем и дочками Аней и Машей в деревне в Калужской области. Близ этого дома они увидели кошку - мокрую и окровавленную. Они спасли животное, отвезли к ветеринару. Оказалось, что у Лили, так назвали кошку, давняя травма позвоночника. Нынче Пересильд заказывает для Лили ортопедическую конструкцию с колесиками, чтобы кошка могла нормально бегать.

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