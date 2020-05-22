Ида Галич после уколов красоты стала походить на «пчеловода-неудачника»

Известный российский блогер Ида Галич, как и многие российские знаменитости, не смогла удержаться от соблазна скорректировать свою внешность. Под нож пластического хирурга она лечь не решилась, но захотела выглядеть моложе и привлекательнее благодаря так называемым уколам красоты. Результат ее не только не порадовал, а откровенно разочаровал.

30-летняя Ида Галич в интервью «СтарХиту» рассказала, что девушкам стоит быть аккуратнее с направленными на омоложение процедурами, иначе можно получить результат, совершенно противоположный тому, на который рассчитываешь.

Ее опыт применения инъекций красоты едва не превратил ее в «пчеловода-неудачника». После одной из процедур состояние кожи блогера заметно ухудшилось, появилась отечность.

«Если вы так же, как и я, склонны к отекам и обожаете солененькое, то в какой-то момент проснетесь пчеловодом-неудачником», — рассказала знаменитость.

Сейчас Ида лицо в салонах не совершенствует, ее больше заботит фигура. Недавно блогер стала мамой, ее малышу исполнилось три месяца. Ида соблюдает специальный режим питания, не переедает. Как результат - ее фигура после родов стала еще лучше, чем была до появления младенца на свет.