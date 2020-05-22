Ида Галич после уколов красоты стала походить на «пчеловода-неудачника»

Сегодня, 16:04

Ольга Громова

0

Image 16+
Ида Галич после уколов красоты стала походить на «пчеловода-неудачника»

Известный российский блогер Ида Галич, как и многие российские знаменитости, не смогла удержаться от соблазна скорректировать свою внешность. Под нож пластического хирурга она лечь не решилась, но захотела выглядеть моложе и привлекательнее благодаря так называемым уколам красоты. Результат ее не только не порадовал, а откровенно разочаровал.

30-летняя Ида Галич в интервью «СтарХиту» рассказала, что девушкам стоит быть аккуратнее с направленными на омоложение процедурами, иначе можно получить результат, совершенно противоположный тому, на который рассчитываешь. 

Ее опыт применения инъекций красоты едва не превратил ее в «пчеловода-неудачника». После одной из процедур состояние кожи блогера заметно ухудшилось, появилась отечность.

«Если вы так же, как и я, склонны к отекам и обожаете солененькое, то в какой-то момент проснетесь пчеловодом-неудачником», — рассказала знаменитость.

Сейчас Ида лицо в салонах не совершенствует, ее больше заботит фигура. Недавно блогер стала мамой, ее малышу исполнилось три месяца. Ида соблюдает специальный режим питания, не переедает. Как результат - ее фигура после родов стала еще лучше, чем была до появления младенца на свет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Вчера, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Вчера, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

22-05-2020, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

22-05-2020, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

22-05-2020, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

22-05-2020, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

22-05-2020, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

22-05-2020, 12:46

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

22-05-2020, 12:40

У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

22-05-2020, 12:07

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

22-05-2020, 12:05

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

22-05-2020, 11:05

Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

21-05-2020, 22:16

Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

21-05-2020, 18:29

Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

21-05-2020, 17:44

Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

21-05-2020, 17:26

Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

21-05-2020, 16:30

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

21-05-2020, 15:39

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров