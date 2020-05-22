Собчак за пару часов собрала сумму для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка

Сегодня, 10:11

Ольга Громова

0

Image 16+
Собчак за пару часов собрала сумму для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка

Знаменитая российская журналистка и светская львица Ксения Собчак всего лишь за пару часов смогла собрать сумму, необходимую для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка Максима Ухова. О том, что деньги уже есть, знаменитость отчиталась на своей страничке в социальной сети.

Максим Ухов пал от рук елатомского стрелка. У него остались жена Настя и 3-летняя дочь. Вдова столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после гибели мужа. Ей надо было ежемесячно гасить долг по ипотеке. Как написала Ксения Собчак, сумма ежемесячного платежа составляла 15 тысяч рублей. Такая сумма для женщины была просто неподъемной.

Ксения Собчак прониклась проблемой рязанской семьи и обратилась к подписчикам с просьбой оказать посильную материальную помощь этой семье. Притом, подчеркивала она, участие добровольное, взносы - посильные, рады будут даже 10 рублям.

Буквально через пару часов Ксения Собчак написала еще одно сообщение, где указала, что деньги для выплаты долга в размере 930 тысяч рублей уже собраны. 

View this post on Instagram

Спасибо вам всем большое! Все вместе мы за несколько часов спасли человека! Мы собрали 930 тысяч- и Настя и ее трехлетняя дочь шлют вам вам всем огромную свою благодарность!!! Они осталичь без папы,но вдруг почувствовали любовь и тепло тысячи незнакомых людей.... Как же круто когда вокруг столько неравнодушных людей. Вместе-мы огромная сила! Спасибо вам,и лучи поддержки Касимову и всем пострадавшим от жуткого и бессмысленного преступления...!

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

«Как же круто, когда вокруг столько неравнодушных людей. Вместе мы огромная сила!», - отметила журналистка и поблагодарила всех, кто не остался равнодушным.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Вчера, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Вчера, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

22-05-2020, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

22-05-2020, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

22-05-2020, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

22-05-2020, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

22-05-2020, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

22-05-2020, 12:46

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

22-05-2020, 12:40

У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

22-05-2020, 12:07

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

22-05-2020, 12:05

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

22-05-2020, 11:05

Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

21-05-2020, 22:16

Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

21-05-2020, 18:29

Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

21-05-2020, 17:44

Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

21-05-2020, 17:26

Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

21-05-2020, 16:30

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

21-05-2020, 15:39

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров