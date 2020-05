Собчак за пару часов собрала сумму для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка

View this post on Instagram

Спасибо вам всем большое! Все вместе мы за несколько часов спасли человека! Мы собрали 930 тысяч- и Настя и ее трехлетняя дочь шлют вам вам всем огромную свою благодарность!!! Они осталичь без папы,но вдруг почувствовали любовь и тепло тысячи незнакомых людей.... Как же круто когда вокруг столько неравнодушных людей. Вместе-мы огромная сила! Спасибо вам,и лучи поддержки Касимову и всем пострадавшим от жуткого и бессмысленного преступления...!