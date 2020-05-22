Собчак за пару часов собрала сумму для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка

Знаменитая российская журналистка и светская львица Ксения Собчак всего лишь за пару часов смогла собрать сумму, необходимую для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка Максима Ухова. О том, что деньги уже есть, знаменитость отчиталась на своей страничке в социальной сети.

Максим Ухов пал от рук елатомского стрелка. У него остались жена Настя и 3-летняя дочь. Вдова столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после гибели мужа. Ей надо было ежемесячно гасить долг по ипотеке. Как написала Ксения Собчак, сумма ежемесячного платежа составляла 15 тысяч рублей. Такая сумма для женщины была просто неподъемной.

Ксения Собчак прониклась проблемой рязанской семьи и обратилась к подписчикам с просьбой оказать посильную материальную помощь этой семье. Притом, подчеркивала она, участие добровольное, взносы - посильные, рады будут даже 10 рублям.

Буквально через пару часов Ксения Собчак написала еще одно сообщение, где указала, что деньги для выплаты долга в размере 930 тысяч рублей уже собраны.

«Как же круто, когда вокруг столько неравнодушных людей. Вместе мы огромная сила!», - отметила журналистка и поблагодарила всех, кто не остался равнодушным.