Как звезда 90-х Анка-Пулеметчица Наталья Ступишина выглядит сейчас

В 90-х годах многим любителям поп-музыки был известен хит «А ты не летчик», который исполняла

Наталья Ступишина, известная под псевдонимом Анка-Пулеметчица. Певица давно не появляется на публике, и, как выяснилась, поп-дива наслаждаясь тихой и семейной жизнью с мужем Русланом Гудиевым в загородном доме на Рублевке. Их брак держится на протяжении уже 38 лет. Супругов радует их талантливая дочка Полина, которая стала популярнее мамы и даже прославилась в Америке. В репертуаре молодой певицы есть немало хитов и дуэты со звездами эстрады.

Наталья Ступишина, которая недавно отметила 60-летие, увлеклась приготовлением пирогов и созданием бус из натуральных камней. Этим она и занимается на карантине. По ее словам, она любит притрагиваться руками к камням - агату, нефриту, яшме, кораллу, малахиту. 32-летняя Полина с удовольствием носит сделанные мамой украшения.

Девушка считает, что ее мама в свое время была настоящей законодательницей моды, стиль которой копировали многие женщины. Наталья зачастую поучает дочь и приобщает ее к домашним делам. Ведь Полине еще предстоит стать женой и матерью.

Словом, за семейными заботами звезда 90-х напрочь забыть о музыке и сцене, пишет Собеседник .

Но, видимо, Наталья и без музыкальной карьеры хорошо себя чувствует: у нее есть крепкая семья и любимое хобби. Иными словами, ее дом - полная чаша. Фанаты, которые до сих пор следят за жизнью певицы, отмечают, что Наталья выглядит просто отлично: сияющая кожа, излучающие счастье глаза и открытая улыбка.