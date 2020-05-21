Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Сегодня, 11:14

Ольга Громова

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Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Он убежден, что передачу не зря сняли с эфира - посвященная чипизации серия могла нанести реальный вред людям.

Публицист обратил внимание на то, что многие россияне привыкли верить сказанному по ТВ и не могут расценивать услышанное как нелепую шутку. Кроме того, Познер указал на то, что Михалков просто манипулировал информацией. По законам журналистики, он должен был связаться с предпринимателем и создателем Microsoft Биллом Гейтсом, которого обвинил в планах о чипизации, предоставить ему слово.

Следовательно, заявил Владимир Познер, у этого выпуска исключительно политический подтекст.

Напомним, этот выпуск был снят с эфира на канале Россия-24. Новую серию «Бесогона» под названием "Без изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" можно увидеть тоже лишь на Ютуб-канале Михалкова.

Владимир Познер признался, что никак не ожидал такого внимания к своей персоне.

Посмотрев выпуск о чипизации, он написал письмо Михалкову - довольно личное. Режиссер ответил коротким посланием. Он был уверен, что на этом все завершилось - ан нет, Никита Михалков решил «проехаться» по нему в своем новом выпуске.

«Видимо, то мое письмо его задело так сильно, что он решил посвятить моей фигуре если не всю, то часть программы. Мне даже любопытно теперь, с чем он выйдет», - заявил Познер в интервью «Собеседнику».

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