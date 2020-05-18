Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

Сегодня, 21:06

Александр Зуев

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Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

Никита Михалков опубликовал на YouTube-канале новый выпуск своей передачи «Бесогон ТВ». Ранее он заявил, что Россия 24 не будет показывать этот выпуск. Часть часового ролика была посвящена  ответу автора видео критикам его предыдущей передачи, в которой он рассказывает об искусственном происхождении коронавируса и выдвигает другие конспирологические теории. 

К примеру, Михалков верит в то, что основатель Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать людей. Владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев назвал выпуск глупым, а целевую передачи «Бесогон ТВ» - «быдляками». В ответ Михалков не стал церемониться и подбирать выражения.

«Паш, ты *** (обалдел) что ли? Ты с ума сошел?» — возмутился режиссер и сказал, что Гусев  называет «быдляком» 7 млн человек, посмотревших эту передачу.
«Либеральный говномет был включен на полную катушку. Кто только не оттоптался на нашем «Бесогоне», – говорит  рассерженный Михалков. Обращаясь к Познеру, он сказал: «Владимир Владимирович, ну нахр**а вы меня тронули?».

Ранее Познер признался, что посмотрел передачу именитого режиссера с отвращением, пишет Накануне.Ru.

Судя по всему, критики не на шутку вывели из себя режиссера.

Напомнил, два выпуска программы «Бесогон-ТВ» были сняты с эфира телеканала «Россия-24». В них Михалков рассказал о чипировании населения Земли, которое инициируется Биллом Гейтсом. По мнению автора программы, чипы в телах людей необходимы для тотального управления человечеством. Теперь выпуски программы можно будет смотреть в YouTube.

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