Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

Сегодня, 16:58

Александр Зуев

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Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

Диктор советского телевидения Светлана Моргунова переживает сейчас страшное горе - смерть единственного сына. Максим умер от коронавируса 19 мая. Ему был 51 год.

Как выяснилось, мужчина, заразился инфекцией, однако занимался самолечением и был уверен, что победит болезнь без госпитализации. У Максима были все признаки тяжелой формы заболевания: высокая температура и проблемы с дыханием.

Как стало известно, Моргунов скрывал болезнь от жены и дочери, которые в последние недели находились на даче. О его болезни не знала и 80-летняя мать. Максим не хотел, чтобы члены семьи переживали за него. Мужчина был уверен, что скоро выздоровеет, поэтому не считал, что нужно оповещать о заболевании своих близких. Максима Моргунова нашли мертвым  в его квартире. 

Народной артистке не сразу сообщили, что Максим умер. У пожилой женщины началась истерика, когда она узнала ужасную новость. Светлана не могла поверить, что ее сын, мужчина в расцвете сил, скончался.
Максим Моргунов был известен в качестве ведущего программы «Военное дело» на канале НТВ. Как рассказала знакомая Моргуновой, Лариса Куликова,  болезнь поразила у Максима не менее 28% легких, пишет Комсомольская правда. Светлана против того, чтобы сына кремировали, заявил друг Моргуновой, Владимир Березин. А если тело кремировать, то Максима можно было бы похоронить рядом с бабушкой Клавдией,  добавил он.

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