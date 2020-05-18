Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия ежегодно перечисляют в государственную казну не менее 10 миллионов рублей налогов за право петь и выступать на сцене. Однако в концертные залы пара вряд ли сможет вернуться ранее 2021 года. Об этом Пригожин заявил в интервью изданию «Вечерняя Москва».

В шоу-бизнесе все, невзирая на статус и положение, должны платить государству налоги за то, что имеют удовольствие заниматься любимым делом. Однако было бы правильным, если бы государство вернуло их в случаях, когда работник культуры попал в сложную ситуацию, говорит Пригожин. Как, например, сейчас, когда в поддержке нуждаются многие артисты.

«Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не ранее чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену», - прогнозирует продюсер.

Пригожин добавил, что многое будет зависеть от санитарно-эпидемической ситуации, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что зрители сразу же побегут тратить свои деньги и покупать билеты на концерты. Поэтому государство должно поддерживать артистов и, как считает продюсер, возвращать уплаченные деньги.

Ранее сообщалось, что супругу Наташи Королевой Сергею Глушко не хватает денег из-за пандемии. Он, как и Пригожин, уверен, что пережить сложный период артистам должно помочь государство.