Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Сегодня, 14:13

Анна Морозова

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Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Братья Ягмур и Дурул Тайлан

Создатели популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан будут снимать новый исторический сериал о знаменитом флотоводце Османской империи Хайреддине Барбароссе. После популярного «Великолепного века» режиссеры Ягмур и Дурул Тайлан сняли еще несколько ярких проектов. Теперь же решили осветить историю современника султана Сулеймана.

Главную роль в «Барбароссе» будет играть Чагатай Улусой. 29-летний актер прославился в Турции благодаря телесериалу «Защитник», который вышел в стрим-сервисе Netflix. На данный момент актер готовится к съемкам.

Съемки сериала «Барбаросса» стартуют летом, после снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Производством сериала будет заниматься компания ES Film, а его трансляция будет по каналу ТРТ1. Выход первых серий планируется уже этой осенью. Авторы сообщили, что в телесериале будет около трех сезонов. Они обещают, что «Барбаросса» будет не менее масштабным и зрелищным, чем «Великолепный век».

Стоит отметить, что в сериале «Великолепный век» также присутствовал герой Барбаросса, которого сыграл актер Толга Текин. Телесериал стал сенсацией в 2014 году и пользуется феноменальным успехом за пределами родины.

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