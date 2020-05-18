Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

Единственный сын диктора телевидения Светланы Моргуновой, Максим, скончался в возрасте 52 лет от коронавируса. Он был другом Филиппа Киркорова. В связи со скоропостижной смертью Максима король отечественной эстрады высказал в Instagram свои слова соболезнования семье умершего.

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот. Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию», - написал певец.

Как отметил Киркоров, Максим возил матери продукты. Он боялся, что она может подхватить коронавирус, но заразился сам, пишет певец. По словам поп-короля, Светлана Моргунова потеряла сына, которого безумно любила, и даже время не сможет ее вылечить после тяжелой утраты. Как отметил музыкант, мать Максима просто убита горем. Отметим, что сын народной артистки в последнее время работал в пресс-службе музея-заповедника «Коломенское» и пользовался уважением коллег.

О том, что он заразился опасной инфекцией, Максим узнал 10 мая. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, поэтому мужчина лечился дома. Как ни странно, но его 80-летняя мама даже не знала о том, что ее сын болен. Чтобы не подвергать пожилую мать риску, Максим в течении карантина оставлял ей продукты под дверью. 19 мая он скончался. Его двоюродный брат Илья Свиридов был последним, с кем общался Максим. Илья вспоминает об их последней встрече:

«Закончили шуткой, что «настоящий джигит победит ковид». А уже с 18 часов брат перестал выходить на связь».

Когда Максиму начала звонить мама, трубку он уже не брал. Светлана Моргунова забеспокоилась, пишет 7Дней.ру . Друзья из соседнего подъезда не смогли достучаться к Максиму в дверь после чего позвонили его жене. Супруге пришлось вызывать спасателей, чтобы открыть дверь, запертую изнутри. Войдя в дом, женщина обнаружила мужа мертвым.