Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

Сегодня, 12:46

Анна Морозова

0

Image 16+
Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»
Лариса Гузеева в новом проекте «На даче»

Ведущая Лариса Гузеева в своем Инстаграм сообщила о том, что она участвует в новом проекте «На даче». Ведущая «Давай поженимся!» продемонстрировала первый день съемок.

Гузеева со своими коллегами по съемочной группе посетили дачу участника проекта. В его доме сейчас проживает семья из тринадцати человек. На участке в 13 соток собрались мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. Подписчики телеведущей заметили разложенные на столе продукты и поделились своими предположениями о проекте. Они думают, что в новой программе будут рассказываться фирменные дачные рецепты. Знаменитость отметила, что во время съемок пошел сильный ливень. Однако, несмотря на это, опытные телевизионщики взяли зонты и одели дождевики. Лариса Гузеева поделилась, что она была легко одета для такой погоды и замерзла.

Как опытный специалист в семейных отношениях Гузеева отметила, что в период самоизоляции некоторые отправляются всей семьей на дачу. А когда много людей находятся постоянно в одном доме, трудно избежать конфликтов. Все устают друг от друга.

Лариса Гузеева поселилась, что ее жизнь на карантине особо не изменилась. В свободное время звезда предпочитает читать, смотреть фильмы и делать то, что не успевала ранее.

«Единственный минус в том, что теперь нет домработницы, поэтому приходится убирать, стирать, готовить и выполнять прочую домашнюю работу самостоятельно», — пожаловалась она.

Вести программу будет не только Лариса Гузеева. Выпуски будут чередоваться — со звездой «Давай поженимся» и с российским дизайнером Наташей Барбье.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Тарасов наконец рассказал о причинах развода с Бузовой

16-05-2020, 21:26

Соседов высказался о пении Бабкиной после пневмонии

16-05-2020, 18:52

Кушанашвили считает, что Агаларов и Гаврилова развелись из-за карантина

16-05-2020, 13:38

Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

15-05-2020, 15:45

Василиса Володина раскрыла тайну развода Эмина Агаларова

15-05-2020, 12:28

Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости

14-05-2020, 13:24

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

14-05-2020, 11:52

Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

13-05-2020, 21:02

Фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди критики посчитали второсортным

13-05-2020, 10:29

Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

12-05-2020, 15:12

Анастасия Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

12-05-2020, 12:16

Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом

12-05-2020, 12:10

Создатели сериала «Ведьмак» рассказали о монстрах из первого сезона

12-05-2020, 09:52

Гуф рассказал, как его жизнь изменили тяжелые наркотики

12-05-2020, 08:30

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

11-05-2020, 16:56

«Танцующий миллионер» из Италии 52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом

11-05-2020, 10:19

Бузову распекли за фотосессию в День Победы

10-05-2020, 19:31

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

9-05-2020, 18:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров