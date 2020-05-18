Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

Ведущая Лариса Гузеева в своем Инстаграм сообщила о том, что она участвует в новом проекте «На даче». Ведущая «Давай поженимся!» продемонстрировала первый день съемок.

Гузеева со своими коллегами по съемочной группе посетили дачу участника проекта. В его доме сейчас проживает семья из тринадцати человек. На участке в 13 соток собрались мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. Подписчики телеведущей заметили разложенные на столе продукты и поделились своими предположениями о проекте. Они думают, что в новой программе будут рассказываться фирменные дачные рецепты. Знаменитость отметила, что во время съемок пошел сильный ливень. Однако, несмотря на это, опытные телевизионщики взяли зонты и одели дождевики. Лариса Гузеева поделилась, что она была легко одета для такой погоды и замерзла.

Как опытный специалист в семейных отношениях Гузеева отметила, что в период самоизоляции некоторые отправляются всей семьей на дачу. А когда много людей находятся постоянно в одном доме, трудно избежать конфликтов. Все устают друг от друга.

Лариса Гузеева поселилась, что ее жизнь на карантине особо не изменилась. В свободное время звезда предпочитает читать, смотреть фильмы и делать то, что не успевала ранее.

«Единственный минус в том, что теперь нет домработницы, поэтому приходится убирать, стирать, готовить и выполнять прочую домашнюю работу самостоятельно», — пожаловалась она.

Вести программу будет не только Лариса Гузеева. Выпуски будут чередоваться — со звездой «Давай поженимся» и с российским дизайнером Наташей Барбье.