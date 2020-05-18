Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

Сегодня, 12:40

Анна Морозова

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Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Божена Рынская с ребенком

Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила о своей госпитализации. Знаменитости не удавалось забеременеть и пришлось прибегнуть к ЭКО. Они с супругом, медиаменеджером Игорем Малашенко хотели ребенка, поэтому медиамагнат оставил свой биоматериал в репродуктивном центре.

«Мой организм перестал реагировать на гормональную терапию. Мои яйцеклетки забирали в естественном цикле под общим наркозом ежемесячно. Были только неудачные попытки», - поделилась Божена своими попытками родить ребенка.

К несчастью, около года назад Игорь погиб в Испании. Известно, что он совершил суицид. Божена до сих пор не может отойти от горя. Журналистка все же воспользовалась суррогатным материнством. В начале года родилась дочь Евгения. Божена отметила, что не захотела знакомиться с суррогатной матерью, чтобы избежать нежелательных проблем. Однако заочно она ей очень благодарна. Ребенок родился здоровым и спокойным.

Здоровье Божены ухудшилось. Она сейчас находится в больнице после операции, которую пришлось сделать из-за неблагоприятных последствий ЭКО. Рынска пожаловалась, что рядом с ней сейчас нет любимого супруга, который бы ее поддержал. Вместе с тем, журналистка наслаждается материнством. Она регулярно публикует фото малышки. Божена говорит, что Женя – маленькая копия Игоря.

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