У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

Телеведущая и певица Анна Калашникова рассказала о краже своего телефона. По словам звезды, там есть переписка с коллегами, возлюбленным, а также ее интимные фотографии.
Калашникова рассказала, что она поехала на студию для записи песни, взяв с собой два телефона. После окончания работы, она не смогла найти один из них. Думала, что он остался в автомобиле, но там его не обнаружила.
Знаменитость рассказала, что в телефоне хранились и фотографии с сыном Данилом, которые она еще не нигде не публиковала.
Калашникова отметила, что в телефоне также была новая песня. Поэтому сейчас певица опасается, что её "сольют" в Сеть. В связи с этим презентацию новой композиции перенесли на более ранний срок.
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