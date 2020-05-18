У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

Телеведущая и певица Анна Калашникова рассказала о краже своего телефона. По словам звезды, там есть переписка с коллегами, возлюбленным, а также ее интимные фотографии.

«Я ведь публичный человек, поэтому люблю фотографироваться. В моем телефоне есть разные снимки, есть и очень личные. Там был и новый хит «Самоизоляция», и мои откровенные фото, и переписка с любимым. Все это я не хочу афишировать», - сообщила артистка.

Калашникова рассказала, что она поехала на студию для записи песни, взяв с собой два телефона. После окончания работы, она не смогла найти один из них. Думала, что он остался в автомобиле, но там его не обнаружила.

«У меня сильный стресс. Я плохо сплю, потому что переживаю за телефон. Мы пока не можем его найти. Немного успокаивает то, что на нем был пароль. Я поменяла пароли ко всем почтам и соцсетям, заблокировала все свои карты. Но сейчас ведь можно взломать всё, что угодно, если постараться. Не исключаю, что меня могут начать шантажировать. Но я готова к такому сценарию», - сетует артистка.

Знаменитость рассказала, что в телефоне хранились и фотографии с сыном Данилом, которые она еще не нигде не публиковала.

Калашникова отметила, что в телефоне также была новая песня. Поэтому сейчас певица опасается, что её "сольют" в Сеть. В связи с этим презентацию новой композиции перенесли на более ранний срок.