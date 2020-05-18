Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

Сегодня, 12:05

Ольга Громова

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Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем
Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем - она позаботилась о своем материальном благосостоянии благодаря составленному брачному договору.

33-летняя певица Полина Гагарина решила развестись с 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. Их брак также не выдержал испытания во время режима самоизоляции. Супруг уже смещен с поста гендиректора компании ООО «Полина Гагарина». На недвижимость и сбережения Исхаков также не может претендовать.

Дмитрий Исхаков - фотограф крутой и талантливый, но все же его заработки по сравнению с заработками Гагариной весьма скромные. Когда в семье был мир да лад, Полина говорила, что не видит в этом ничего зазорного. Но все же она явно лукавила. СМИ узнали, что перед свадьбой Дмитрий и Полина заключили брачный договор. По данным kp.ru, в соответствии с ним вся недвижимость, миллионные сбережения и прочее имущество в случае развода остается Гагариной.

По оценке Forbes, в 2019 году Полина Гагарина смогла заработать более 370 млн руб. А ее благоверный - в 100 раз меньше. Поэтому очевидно, что крупные покупки производились за счет Полины. Заметим, что у Полины Гагариной есть квартира в центре Москвы площадью 137 кв. м. Также артистка ведет строительство шикарного загородного дома в одном из элитных поселков Подмосковья.

Полина Гагарина, заметим, развод пока не комментирует. Ее супруг зато подтвердил, что после снятия ограничительных мер они разведутся. В светских кругах предполагают, что причиной развода стал несносный характер Гагариной.

«Друзья говорят, что у Полины непростой, властный, часто вздорный характер. Плюс она очень много работает, ее часто не бывает дома. Кому это понравится?!», - прокомментировала развод Гагариной и Исхакова Полина Кравец.

Напомним, в браке с Исхаковым у знаменитости родилась дочь Мия.

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