Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

Комедийный британский сериал «Великая» про российскую императрицу Екатерину II рассмешил российских зрителей. В частности, пользователи Twitter сообщили, что были удивлены, когда увидели в роли князя Ростова темнокожего актера - британца с африканскими корнями Абрахама Попула. Персонажа уже успели назвать «князем Ростовым из Ростова-на-Конго». В образе князя Аркадия появился еще один темнокожий актер - Байо Гбадамоси. А графа Орлова сыграл актер с индийскими корнями Саша Дхаван. Ради справедливости стоит сказать, что главная роль досталась белой актрисе - 22-летней американке Эль Фаннинг.

Россияне также обвинили создателей сериала в высмеивании российской истории. К примеру, придворные постоянно пьют водку, а Екатерине на свадьбу подарили медведя.

Но некоторые поняли: это все шутка. Фильм режиссера Колина Бакси заявлен как комедия, которая не претендует называться историческо-документальным сериалом. В комедии много гиперболизированных отсылов к стереотипам о русских.

«Основано на реальных событиях», - говорится в русском трейлере (и приписка - «почти реальных»).

Так или иначе, но западный кинематограф в последнее время удивляет. Так, в польском фэнтези «Ведьмак» появились темнокожие эльфы, темнокожую актрису Холли Бэйли утвердили на роль Русалочки в новой экранизации сказки, пишет КП - Ростов-на-Дону .

А телезрители тем временем продолжают потешаться и возмущаться. Одни требуют от авторов подобных фильмов уважать исторические факты.

Другие просто шутят: «Пора экранизировать биографию Мартина Лютера Кинга. На главную роль взять белокожего актера».