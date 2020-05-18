Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

С бывшим мужем Лолиты Милявской, Дмитрием Ивановым, произошла неприятность - его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе головы. По одной из версий, тренер по сквошу мог попасть в ДТП, по другой - его могли избить. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

Но сам Иванов и его близкие эту новость скрывают. Представитель спортсмена сказала, что он занят работой и тренировками и ближайшие несколько недель не появится на публике.

Примечательно, что две недели назад Милявская и Иванов официально развелись. Надо сказать, что бракоразводный процесс затянулся более чем на полгода из-за намерений певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего супруга российского и израильского гражданства. О взаимоотношениях эпатажной звезды и ее мужа российская пресса писала не меньше, чем американская о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Однако затянувшийся развод утомил Лолиту? и она сдалась. Как сказал ее адвокат Сергей Жорин, певица согласилась на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Певица отказалась от всех своих требований, и теперь Лолита - свободная женщина. А Иванов уже обвинил экс-супругу в желании попиариться на скандальном разводе.

Вместе с тем в полиции находятся два материала для проверки по заявлению Милявской. В первом заявлении поп-дива просит установить факт своего брака с Ивановым фиктивным, во втором — проверить легальность его предыдущего союза, который сделал Иванова гражданином РФ, пишет Киноафиша России .

Ранее адвокат Милявской утверждал, что Иванов подсовывал жене сильнодействующие БАДы. Но тот заявил, что Лолита ведет нездоровый образ жизни и даже лежала в психлечебнице. Иванов также написал заявление на Лолиту о клевете. Спортсмен считает, что Лолита должна «ответить за свои слова».