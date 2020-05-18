Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

С бывшим мужем Лолиты Милявской, Дмитрием Ивановым, произошла неприятность - его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе головы. По одной из версий, тренер по сквошу мог попасть в ДТП, по другой - его могли избить. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
Но сам Иванов и его близкие эту новость скрывают. Представитель спортсмена сказала, что он занят работой и тренировками и ближайшие несколько недель не появится на публике.
Примечательно, что две недели назад Милявская и Иванов официально развелись. Надо сказать, что бракоразводный процесс затянулся более чем на полгода из-за намерений певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего супруга российского и израильского гражданства. О взаимоотношениях эпатажной звезды и ее мужа российская пресса писала не меньше, чем американская о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Однако затянувшийся развод утомил Лолиту? и она сдалась. Как сказал ее адвокат Сергей Жорин, певица согласилась на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Певица отказалась от всех своих требований, и теперь Лолита - свободная женщина. А Иванов уже обвинил экс-супругу в желании попиариться на скандальном разводе.
Вместе с тем в полиции находятся два материала для проверки по заявлению Милявской. В первом заявлении поп-дива просит установить факт своего брака с Ивановым фиктивным, во втором — проверить легальность его предыдущего союза, который сделал Иванова гражданином РФ, пишет Киноафиша России.
Ранее адвокат Милявской утверждал, что Иванов подсовывал жене сильнодействующие БАДы. Но тот заявил, что Лолита ведет нездоровый образ жизни и даже лежала в психлечебнице. Иванов также написал заявление на Лолиту о клевете. Спортсмен считает, что Лолита должна «ответить за свои слова».
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