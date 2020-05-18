Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Сегодня, 17:26

Александр Зуев

0

Image 16+
Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев десять лет назад перенес инсульт и уже год не появлялся на публике. Он не дает концерты и не посещает светские тусовки. О том, как он живет, иногда рассказывает его менеджер Сергей Горох. Но не так давно о состоянии здоровья 66-летнего певца поведал музыкальный критик Сергей Соседов, который видел поп- исполнителя в прошлом году. По словам Соседова, Моисееву  было трудно передвигаться, поэтому его поддерживал некий мужчина.

При этом критик признал, что артист, у которого были заметны признаки перенесенного инсульта, не выглядел полностью разбитым.

Соседов считает, что до инсульта Моисеева довел напряженный график, так как он на протяжении двух десятилетий работал без отдыха.

О своей встрече с переболевшим артистом рассказал и продюсер Андрей Разин. По его словам, это произошло на съемках у Малахова год назад, когда Моисеев мог общаться.

Как сказал Разин, он просил Сергея Гороха, чтобы тот пощадил певца и не приводил его на программы, так как для организма это стресс. Бориса должны запомнить в полном сознании, сказал продюсер.

Сейчас Разин иногда общаться с Моисеевым по телефону, но тот не всегда его узнает.

«Он не помнит людей, не помнит события»— заметил Разин.

В свою очередь Николай Трубач, с которым Борис Моисеев исполнил известный хит «Голубая Луна»,предположил, что Борис все равно бы ушел со сцены, даже если бы его не разбил инсульт, пишет SM News. Певец говорил о том, что нужно уметь уходить на пике популярности, сказал Трубач. По его словам,  Борис не хотел превратиться в посмешище. Сейчас звезда эстрады живет самой обычной жизнью, и ему  помогают его друзья. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Тарасов наконец рассказал о причинах развода с Бузовой

16-05-2020, 21:26

Соседов высказался о пении Бабкиной после пневмонии

16-05-2020, 18:52

Кушанашвили считает, что Агаларов и Гаврилова развелись из-за карантина

16-05-2020, 13:38

Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

15-05-2020, 15:45

Василиса Володина раскрыла тайну развода Эмина Агаларова

15-05-2020, 12:28

Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости

14-05-2020, 13:24

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

14-05-2020, 11:52

Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

13-05-2020, 21:02

Фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди критики посчитали второсортным

13-05-2020, 10:29

Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

12-05-2020, 15:12

Анастасия Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

12-05-2020, 12:16

Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом

12-05-2020, 12:10

Создатели сериала «Ведьмак» рассказали о монстрах из первого сезона

12-05-2020, 09:52

Гуф рассказал, как его жизнь изменили тяжелые наркотики

12-05-2020, 08:30

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

11-05-2020, 16:56

«Танцующий миллионер» из Италии 52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом

11-05-2020, 10:19

Бузову распекли за фотосессию в День Победы

10-05-2020, 19:31

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

9-05-2020, 18:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров