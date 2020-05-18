Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев десять лет назад перенес инсульт и уже год не появлялся на публике. Он не дает концерты и не посещает светские тусовки. О том, как он живет, иногда рассказывает его менеджер Сергей Горох. Но не так давно о состоянии здоровья 66-летнего певца поведал музыкальный критик Сергей Соседов, который видел поп- исполнителя в прошлом году. По словам Соседова, Моисееву было трудно передвигаться, поэтому его поддерживал некий мужчина.

При этом критик признал, что артист, у которого были заметны признаки перенесенного инсульта, не выглядел полностью разбитым.

Соседов считает, что до инсульта Моисеева довел напряженный график, так как он на протяжении двух десятилетий работал без отдыха.

О своей встрече с переболевшим артистом рассказал и продюсер Андрей Разин. По его словам, это произошло на съемках у Малахова год назад, когда Моисеев мог общаться.

Как сказал Разин, он просил Сергея Гороха, чтобы тот пощадил певца и не приводил его на программы, так как для организма это стресс. Бориса должны запомнить в полном сознании, сказал продюсер.

Сейчас Разин иногда общаться с Моисеевым по телефону, но тот не всегда его узнает.

«Он не помнит людей, не помнит события», — заметил Разин.

В свою очередь Николай Трубач, с которым Борис Моисеев исполнил известный хит «Голубая Луна»,предположил, что Борис все равно бы ушел со сцены, даже если бы его не разбил инсульт, пишет SM News. Певец говорил о том, что нужно уметь уходить на пике популярности, сказал Трубач. По его словам, Борис не хотел превратиться в посмешище. Сейчас звезда эстрады живет самой обычной жизнью, и ему помогают его друзья.