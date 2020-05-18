Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

Популярная блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) сделала много пластических операций, которые буквально изуродовали ей внешность. Своей историей она поделилась с обозревателями британского таблоида Daily Mail.
27-летняя Холли Хаган была уверена, что пластика сделает ее красоткой с обложки. Девушка решилась на увеличение груди и губ. Овал лица подправила уколами красоты (ботокс и всевозможные филлеры) в челюсть, а также изменила форму носа, прибегнув к ринопластике. Чтобы тело не казалось дряблым, Хаган сделала у пластического хирурга подтяжку ягодиц.
«Вау-эффекта», на который она рассчитывала, не было. Наоборот, тело, по словам девушки, стало «в тысячу раз хуже», чем было.
Она обратилась к своим подписчикам с призывом престать думать, что пластические операции помогут решить проблему комплексно: изменить образ жизни, подкорректировать рацион и заставят заниматься спортом. Наоборот, после ножа пластического хирурга можно выглядеть еще хуже, чем было до этого, хотя к самому специалисту нареканий и нет - он просто выполнял свою работу.
Комментировать