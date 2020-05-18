Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

Популярная блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) сделала много пластических операций, которые буквально изуродовали ей внешность. Своей историей она поделилась с обозревателями британского таблоида Daily Mail.

27-летняя Холли Хаган была уверена, что пластика сделает ее красоткой с обложки. Девушка решилась на увеличение груди и губ. Овал лица подправила уколами красоты (ботокс и всевозможные филлеры) в челюсть, а также изменила форму носа, прибегнув к ринопластике. Чтобы тело не казалось дряблым, Хаган сделала у пластического хирурга подтяжку ягодиц.

«Вау-эффекта», на который она рассчитывала, не было. Наоборот, тело, по словам девушки, стало «в тысячу раз хуже», чем было.

«Я стала не только тяжелее, чем раньше, но и шире. Я выгляжу ужасно и жутко расстроена. Мне стыдно и печально от того, что я потратила столько денег, а выглядеть стала в разы хуже», - призналась расстроенная девушка.

Она обратилась к своим подписчикам с призывом престать думать, что пластические операции помогут решить проблему комплексно: изменить образ жизни, подкорректировать рацион и заставят заниматься спортом. Наоборот, после ножа пластического хирурга можно выглядеть еще хуже, чем было до этого, хотя к самому специалисту нареканий и нет - он просто выполнял свою работу.