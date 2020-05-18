Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

Сегодня, 15:39

Ольга Громова

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Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

Повысить уровень защиты организма от развития злокачественных опухолей молочной железы может каждый человек, воспользовавшись простым и доступным методом. Для этого надо скорректировать свой рацион так, чтобы в него входило много продуктов с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Он позволит повысить сопротивляемость иммунной системы, передает MedikForum со ссылкой на статью в Clinical & Experimental Metastasis.

В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы. Они стимулируют выработку Т-клеток, которые укрепляют иммунную систему и помогают ей лучше бороться с раковыми клетками.

В ходе исследования ученые обратили внимание на то, что раковые клетки молочных желез растут очень быстро. При отсутствии терапии они очень быстро произрастают в другие органы, в том числе в легкие, печень и мозг. Поэтому важно защититься и не допустить вообще их появления.

Много случаев рака груди возникают из-за гормонального дисбаланса - за этим надо следить и держать на контроле.

Защититься от развития болезни может помочь достаточное употребление омега-3 жирных кислот. Сильное противораковое действие было подтверждено учеными из Медицинского центра Университета Небраски во время эксперимента на лабораторных грызунах.

Самкам крыс скармливали одинаковый корм, но одна группа получала его вместе с омега-3. Особи, которые его ели, на 50 процентов меньше болели онкологическими заболеваниями. А у тех, что заболевали, опухоли не метастазировали, поэтому выживаемость была на порядок выше.

У этого имеется объяснение - омега-3 подавляют воспаление, которое запускает развитие рака.

Омега-3 содержатся в рыбьем жире, лососе, тунце, сельди, орехах, семенах чиа, льна, растительных маслах.

Новость отредактировал: GlavRed - Сегодня, 15:39

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