Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. СМИ узнали, на чем намерен настаивать адвокат модели и какими будут ее основные требования.

События 2020-ого года в семье Джигана и Оксаны Самойловой развивались стремительно. В январе пара с тремя дочками нежилась на пляже американского курорта в ожидании четвертых родов. Потом в феврале на свет появился долгожданный сын. А дальше изменились все и вся.

Репер принялся вести себя неадекватно, увлекся запрещенными веществами и угодил в рехаб. Потом его выпустили, но внимание к паре ослабло на некоторое время - в мире разгоралась пандемия. С большим трудом семейство успело вылететь из Америки и добраться до России еще до закрытия границ.

А дальше снова было неадекватное поведение главы семьи, всплывшая информация об изменах и обмане и, как следствие, разводе. Джигану так и не удалось вымолить прощения у любимой.

И вот уже менее чем через месяц будет первое слушание по делу. Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит». Девушке придется самой заботиться о детях - их в браке родилось четверо, три дочки и сын. Поэтому такое требование вполне обосновано.

Сейчас семья все еще проживает в одном доме, и этот факт вызвал подозрения у блогера Лены Миро. Она считает, что развод Джигана и Самойловой фиктивный.